Reddito di cittadinanza, domani l'evento M5S a due passi da Bankitalia (e dal Viminale di Salvini)

Non una festa, ma un evento chiuso per giornalisti e opinion leader. Il luogo prescelto dal M5S per onorare il via libera al Reddito di cittadinanza è però molto simbolico: lo spazio eventi dell'Hotel Life in via Palermo. Una manciata di metri da via Nazionale, cioè da Bankitalia, e dalla sede del Viminale guidato da Matteo Salvini. Due istituzioni che, con le dovute differenze, hanno dimostrato più di uno scetticismo (economico e politico) sulla misura-simbolo del M5S.



All'appuntamento di domani - previsto alle 11 - saranno presenti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e capo politico Luigi Di Maio. Più i due Garanti. Ovvero: Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Sarà un evento che ricalcherà il format Ted, il modello di conferenze statunitensi nato nel 1984 nella Silicon Valley e poi esportato in tutto il mondo. Ultimo aggiornamento: 13:18