Reddito di cittadinanza, 50 euro in più per le famiglie con disabili a carico

Cinquanta euro in più per chi ha a carico familiari disabili. Con un emendamento al decretone il governo allenta i limiti patrimoniali per consentire l'accesso e amplia anche la platea di chi può chiedere la pensione di cittadinanza alle famiglie anziane con componenti under 67 in situazioni gravi o di non autosufficienza. Ritoccata anche la scala di equivalenza che consentirà ai nuclei che hanno a carico familiari disabili di avere 50 euro in più di beneficio: la scala in questi casi passa a 2,2, e il reddito può dunque arrivare al massimo 1.380 euro.