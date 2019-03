Reddito, Di Maio: «Mantenuta la promessa, finalmente lo Stato si occupa degli invisibili»

Sul reddito di cittadinanza «oggi manteniamo una promessa, lo Stato finalmente si occupa degli invisibili, di persone che sono state alla periferia di questo Paese e dei temi politici. Da oggi 5 milioni di persone potranno potenzialmente accedere» a questa misura. Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, a Rtl: «È una rivoluzione. Ci ho lavorato tanto», sottolinea.



E aggiunge: «Ad aprile saranno erogate i redditi di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza. Le persone potranno accedere al reddito entro la fine del mese. La legge di bilancio - ha detto parlando dell'impatto del reddito di cittadinanza sulla crescita economica - ha dentro il reddito di cittadinanza e Quota 100. Ha dentro un abbassamento dell'Imu per le imprese e l'abbassamento del costo del lavoro. Questo è il pacchetto di misure che ci consentirà di raggiungere l'obbiettivo di crescita. Anzi, ci sarà un effetto anche maggiore di quello stimato».



«Voglio assumere 6 mila persone a livello centrale come ministero e mandarle in tutte le regioni nei prossimi mesi per sopperire alle carenze dei centri per l'impiego mentre le regioni fanno i concorsi. Poi saranno assorbiti con concorso a livello regionale», ha poi annunciato il vicepremier parlando del navigator.

L'obiettivo - sottolinea - è l'accordo con le Regioni

«Il salario minimo e l'abbassamento del cuneo fiscale sono il prossimo obiettivo», ha anche assicurato aggiungendo che alle imprese «bisogna dare una abbassamento del cuneo fiscale selettivo come nel settore del made in italy. Voglio iniziare con un tavolo con Confindustria e sindacati ma credo che questo sia una che dovrebbe interessare anche il Pd».



Legittima difesa. «Sicuramente questa è una legge della Lega - ha detto Di Maio - Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5S non è che ci fosse tutto questo entusiasmo nella Lega. Allo stesso modo, quando si vota la legge sula legittima difesa, che è una legge che sta nel contratto e che per questo porteremo avanti perché noi siamo leali, non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5S».

