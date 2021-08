Recovery, Speranza: «4 miliardi per cure domiciliari: c'è intesa con le Regioni»

Lunedì 16 Agosto 2021, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 11:28

«Con l'intesa tra Stato e Regioni sulle cure domiciliari si compie un passo fondamentale per costruire la sanità di domani». Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando l'intesa tra Stato e Regioni che estende alle cure domiciliari il sistema di autorizzazione e accreditamento per tutti gli enti e soggetti, pubblici e privati, che erogano tali servizi.

«Con il PNRR - aggiunge - investiamo 4 miliardi di euro nelle cure domiciliari, per portare l'assistenza pubblica e le cure più appropriate in casa dei pazienti. Il nuovo sistema di autorizzazione e accreditamento approvato fissa requisiti elevati ed omogenei per tutti i soggetti che erogano tali servizi e garantirà cure con standard avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale. Saremo in grado di curare meglio le persone, evitando il ricorso all'ospedale quando non è necessario e utilizzando al meglio le risorse».

Recovery, verso treni e asili i 24,9 miliardi della Ue. Draghi: «Ora serve onestà»

«Per combattere il cancro puntiamo anche sulla Rete nazionale dei registri dei tumori, dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Per realizzarla, ho firmato un decreto con cui, insieme al ministro dell'Economia, destiniamo tre milioni di euro da ripartire fra le Regioni per la creazione dei registri regionali dei tumori, che alimenteranno la Rete nazionale», ha aggiunto il Ministro.