Rai, ecco i programmi confermati dal nuovo ad Sergio: da Report a Chi l'ha Visto, da Cartabianca a Mezz'ora in più. L'elenco

Da Report a Cartabianca, da Chi l'ha visto a Linea Verde. Sono una decina i programmi della Rai, al via nel prossimo autunno, di cui il nuovo amministratore delegato Roberto Sergio ha annunciato la conferma nel consiglio di amministrazione del suo insediamento.

Rai, l'approvazione dei piani

Il 3 marzo scorso il cda aveva limitato l'approvazione dei piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023, in modo da lasciare le scelte agli amministratori entranti. Ora - visto che i tempi stringono e i programmi devono andare in produzione - è arrivato il via libera.

#Fazio e la Rai, oggi il cda per la nomina di Roberto Sergio: il nodo palinsesti e l'eredità dell'ex conduttore di “Che tempo che fa” https://t.co/dcfI0SA769 — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 15, 2023

I programmi confermati

I programmi di approfondimento confermati - secondo quanto si apprende - sono Chi l'ha visto, in partenza il 6 settembre, Cartabianca, al via il 7 settembre, Report dal 23 ottobre, Fame d'amore dal 13 ottobre.