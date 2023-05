Sabato 27 Maggio 2023, 13:03 - Ultimo aggiornamento: 13:14

Un frullatore di nomi e format. Sembra questa la fotografia che meglio ritrae il presente della Rai, all'indomani dell'ultima tornata di nomine con cui si punta a ridisegnare l'appeal della tv pubblica e - parole dell'ad Roberto Sergio - «aiutare l’azienda a uscire da un’impasse industriale complessa». Innanzitutto c'è da colmare più di una lacuna: dal vuoto lasciato da Fabio Fazio nella domenica sera di Rai3 (che potrebbe essere riempito da Alessandro Cattelan) allo spazio pomeridiano dello stesso giorno (e della stessa rete), finora guidato da Lucia Annunziata: sarà Monica Maggioni, come dicono i rumors, ad assumere le redini di Mezz'ora in più (magari in tandem con Antonio Di Bella)? O toccherà a Luisella Costamagna, amatissima dai Cinquestelle che la volevano candidata alla regione Lazio, prendere il testimone della giornalista che ha sbattuto la porta in polemica con le ultime scelte di viale Mazzini?

Rivoluzione a Rai3

In assenza di certezze, i rumors impazzano. Come quelli che vorrebbero in arrivo, sempre sul Terzo canale, la tele-giornalista Laura Tecce (che piace a Meloni e Salvini), per un programma pomeridiano in grado di insidiare Tagadà su La7. Dalla tv di Urbano Cairo, poi, pare sia in arrivo Myrta Merlino: forse a Rai1. Dubbi anche per il futuro professionale nella tv pubblica di Corrado Augias e Massimo Gramellini: il primo sarebbe orientato a lasciare, qualora gli venisse prospettato un ridimensionamento degli spazi. Il secondo, invece, attende di capire che intenzioni abbia la nuova dirigenza, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno. In caso di addio, già due i nomi che circolano per il rimpiazzo: Pietrangelo Buttafuoco e Marcello Veneziani.

Il caso Report

Da capire anche quale sarà la collocazione di Report: potrebbe passare alla domenica sera, risolvendo il problema di dover trovare un rimpiazzo per Che tempo che fa. Ma Sigfrido Ranucci, raccontano, si sarebbe opposto. E poi, come riempire la prima serata del lunedì? L'idea era quella di un talk politico, da affidare a Nicola Porro. Che però sarebbe orientato a rimanere nella scuderia Mediaset.

Il giallo Bortone

Intanto resta un giallo la permanenza di Serena Bortone: data in uscita praticamente certa da "Oggi è un altro giorno", c'è chi assicura che la conduttrice sia già in fase di trattativa avanzata col Nove, orientata a seguire le orme di Fazio. E chi invece smentisce: «Resterà in Rai. Magari proprio al posto dell'Annunziata». Qualcuno, in ogni caso, dovrà prendere il suo testimone alla gudia del pomeriggio sulla rete ammiraglia: sarà Nunzia De Girolamo, che piace a destra e anche a sinistra (ex ministra per Forza Italia con già diverse esperienze di conduzione all'attivo, De Girolamo è moglie di Francesco Boccia, capogruppo al Senato del Pd)? Per ora è un'idea. Con la possibilità di affidare la seconda parte della trasmissione a Tiberio Timperi.

Insegno e Brignano su Rai1

Passando dall'informazione all'intrattenimento, la nebbia non si dirada. Anzi. Se i cavalli di battaglia di Rai1 sembrano destinati alla riconferma senza tanti patemi (da Ballando con le Stelle di Milly Carlucci a Tale e quale Show di Carlo Conti, fino a The voice senior con Antonella Clerici), il neo direttore del Prime Time Marcello Ciannamea, vicino alla Lega, avrebbe in mente di riportare sulla tv pubblica un format da un po' scomparso dai radar: Miss Italia. Così come c'è l'intenzione di coinvolgere Enrico Brignano per una (o magari più di una) serata evento. Mentre appare certo il ritorno del comico e doppiatore Pino Insegno, già "voce ufficiale" di più di un evento elettorale targato Fratelli d'Italia: a lui dovrebbe essere affidata l'Eredità, oggi in mano a Flavio Insinna. Ma il suo nome potrebbe essere per qualche serata "ad hoc". Come un ritorno in rampa di lancio sarebbe quello di un altro volto amato dai tele-sovranisti (e non solo), quello di Lorella Cuccarini.