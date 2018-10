Rai, impasse sulle nomine: oggi nuovo vertice

L'impasse sulle nomine Rai non può durare. Questa la linea dell'ex Fabrizio Salini di fronte allo stallo sulla scelta del direttore del Tg1 su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini non riescono ad accordarsi ma oggi proprio per sciogliere questo nodo avranno un incontro. Il Cda della Rai per le nomine è previsto per mercoledì e la scelta del nome per il Tg1 dunque deve essere fatta in queste ore.LEGGI ANCHE Rai, vertice a palazzo Chigi, mercoledí il cda per le nomine, la Sciarelli resiste A Viale Mazzini si racconta che Salini, in assenza di accordo tra i due vicepremier, sarebbe pronto a giocare per il Tg1 la sua nuova carta (dopo quella della Paterniti che non è passata). Si parla con insistenza di Francesco Piccinini, attuale direttore di Fanpage.it, giornale online con sede a Napoli appartenente al gruppo editoriale Ciaopeople Media Group. Una frangia di M5s starebbe spingendo per Piccinini in alternativa a tutti gli altri nomi circolati nei giorni scorsi, ritenendolo 'spendibile' per il giornale della rete ammiraglia. In caso di arrivo di un esterno Rai, e Piccinini lo è, la condizione per il direttore è di un contratto a termine, per tre anni, e con tetto allo stipendio come previsto dalla legge per queste aziende legate allo Stato, vale a dire 240mila euro l'anno.