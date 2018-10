Rai, tutto pronto per le nomine ma il cda slitta a venerdì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto fatto sulle nomine Rai ma non proprio. Quindi, si sta discutendo a Viale Mazzini su quando convocare il Cda. Si pensava che di sicuro, a pacchetto nomine già accettato da tutti alla cena da Sabatini, la trattoria dove hanno mangiato Conte, Di Maio e Salvini, il Cda per designare i nuovi direttori dei tiggì e delle reti Rai si potesse tenere giovedì. Invece forse slitta, perché manca l'imprimatur dei tre alla lista presentata dall'ad Salini - con Giuseppina Paterniti al Tg1 - ma dovrebbe tenersi venerdì.Tutto il mondo Rai, tra Mazzini e Saxa Rubra, avrà il fiato sospeso per tutta la giornata guardando le agenzie di stampa, e appena ci troveranno scritto la data del Cda, sapranno che il patto politico sui nomi è chiuso e comincia davvero la stagione della tivù in giallo-verde. E chi ancora non si è riciclato, potrà cominciare a farlo perché Mamma Rai resta sempre molto accogliente.