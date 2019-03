Rai, non è un'azienda per giovani: maggioranza dirigenti sono uomini over 50

La Rai è un'azienda fatta per la maggior parte di dirigenti fra i 51 e i 60 anni. Questo si evince dal grafico contenuto nel "piano di gestione delle risorse umane" approvato dal Consiglio di amministrazione di viale Mazzini e di cui l'agenzia Adnkronos è venuta in possesso. Un grafico che fotografa la situazione a dicembre 2018. Più in dettaglio il 56,66% sono funzionari quadri tra i 51 e i 60 anni; il 26,63% sono funzionari quadri tra i 41 e 50 anni; il 2,93% sono funzionari quadri tra 30 e 40 anni e il 13,79% sono funzionari quadri oltre 60 anni.



A viale Mazzini il problema non è solo l'età dei vertici aziendali. Ce n'è un altro che riguarda la parità di genere, Osservando il grafico relativo al Gruppo (Rai, Rai Way, Rai Cinema, Rai Com, Rai Pubblicità) 5.248 dipendenti sono donne rispetto a 7.052 uomini (il 42,67% contro il 57,33%), ma se si dà un'occhiata alla casella "dirigenti", la proporzione cambia nettamente: il 24,48% dei dirigenti è donna rispetto al 75,52% di dirigenti uomini. Quanto alla sola capogruppo (la Rai) il 22,94% di dirigenti è donna contro il 77,06% di dirigenti uomini. Un altro dato che spicca riguarda gli orchestrali: 20 donne contro 90 uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA