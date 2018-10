Rai, vertice a palazzo Chigi, mercoledí il cda per le nomine, la Sciarelli resiste

“Non abbiamo parlato di nomine Rai, è una questione che stanno risolvendo, come è giusto, Salini e Foa”. Al termine del vertice a palazzo Chigi, Matteo Salvini rimanda ad amministratore delegato e presidente la faccenda delle nomine Rai. Per mercoledì è convocato il consiglio di amministrazione che dovrebbe procedere al rinnovo dei direttori di testata e di reti. Dopo le accelerazioni dei giorni scorsi, la faccenda sembra essersi bloccata di nuovo. Tema del contendere resta la direzione del Tg1 che sembrava andare a Federica Sciarelli, conduttrice di ‘Chi l’ha visto’, ma l’interessata non sembra essere particolarmente interessata. © RIPRODUZIONE RISERVATA