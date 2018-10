Rai, trattative sui direttori di rete: ipotesi Freccero a Rai1 ma senza stipendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Freccero dovrebbe farcela a Rai1, anche se è pensionato, ma non avrà lo stipendio. M5S lo vuole assolutamente alla guida della rete ammiraglia e così alla fine probabilmente sarà. Oggi sono stati nominati i direttori dei tiggì - ...... - e la prossima settimana un nuovo Cda della Rai sceglierà i direttori di rete. Ma deve prima risolversi la questione in corso, che è questa: M5S vuole Freccero, che ha i suoi impedimenti legali ma una soluzione si troverà (oppure Teresa De Santis andrà sulla poltrona più importante della programmazione televisiva e lo farà in quota grillina) e Casimiro Lieto, capo autore della Prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi, è destinato a Rai2.LEGGI ANCHE Nomine Rai, il Cda approva i nuovi direttori: un solo voto contrario Salvini lo vuole fortissimamente in quel ruolo, non può rinunciare a vincere questa sfida dopo aver dovuto cedere sul Tg1 in cui spingeva Gennaro Sangiuliano, ma l'amministratore delegato Fabrizio Salini su Lieto si è irrigidito. Come finirà? Nessuno vuole vedere, ma qualcuno cederà. Oppure la strana coppia Freccero-Lieto salirà sulla plancia di comando di Viale Mazzini, insieme a Stefano Coletta a Rai3, e finalmente la Rai tornerà operativa.