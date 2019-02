Rai, Barachini convoca l'ad Salini su pluralismo e piano industriale

Da settimane l’opposizione batte e ribatte sullo sbilanciamento dei tiggì a favore del governo. E anche l’Agcom ha richiamato al rispetto del pluralismo. Ora, proprio per invitare al rispetto del pluralismo nell’informazione nella campagna per le elezioni europee e per quelle amministrative, il presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini, ha convocato l’ad Rai Fabrizio Salini.

Nella lettera di convocazione si citano anche i riscontri giunti alla bicamerale «per il tramite dell’Osservatorio di Pavia, sulla presenza di esponenti politici in varie trasmissioni». Nell’audizione sarà affrontato anche il tema del piano industriale che sarà a breve sottoposto all’approvazione del cda.

