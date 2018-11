Minacce a Raggi e ai vigili, Salvini: «L'odio da parte di questi signori sono medaglie al valore»

Solidarietà alla sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo il caso denunciato oggi da Il Messaggero. «Solidarietà al corpo di Polizia locale di Roma Capitale e al sindaco Virginia Raggi. Le aggressioni, le minacce e l'odio di signori come i Casamonica sono medaglie al valore».



Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Una volta - ricorda il ministro - i Casamonica spadroneggiavano con funerali show nel cuore della Capitale, ora vengono arrestati e sgomberati. L'aria è cambiata e la nostra ruspa non si ferma. Con i Casamonica ci vediamo lunedì, quando raderemo al suolo un'altra delle loro ville abusive». «Le minacce rivolte da esponenti dei Casamonica alle forze di Polizia Locale di Roma e alla sindaca Raggi devono essere perseguite senza nessuna remora. La stagione della legalità che Roma sta attraversando non arretra davanti a nessuna minaccia. Per troppo tempo c'è stato un silenzio complice, un voltarsi dall'altra parte sempre per la paura di ritorsioni. Con noi non funziona. Non arretriamo perché rappresentiamo la maggioranza dei cittadini onesti, non arretriamo perché i criminali sono una sparuta minoranza che credono di piegare la convivenza civile con le minacce di sempre. La nostra forza è la forza di una comunità che vuole legalità, che vuole una società pulita e che fa rispettare le regole a tutti, nessuno escluso».



Lo afferma Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Il senatore M5S Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, aggiunge: «Le minacce arrivate al Sindaco Virginia Raggi ci rendono ancora più determinati e motivati alla lotta alla mafia. Non arretreremo di un millimetro».

