Coronavirus, Raggi scrive a Conte e propone navette per i dipendenti pubblici

Navette per i dipendenti pubblici per decongestionare Roma dal traffico nella fase della ripartenza. È questa l'idea contenuta in una lettera che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al sottosegretario Riccardo Fraccaro e ai ministri. Raggi, secondo quanto si è appreso, propone un «tavolo di raccordo» inter-istituzionale al quale far partecipare i «mobility manager» dei ministeri per contribuire alla mobilità cittadina della fase 2.

L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sul trasporto pubblico e decongestionare il traffico in città. «Aggregare le esigenze della nostra Amministrazione a quelle di altre Amministrazioni dello Stato - si legge nella lettera - permetterebbe lo sviluppo di una programmazione ancora più efficace ai fini del contenimento dei flussi, e un utilizzo ancora più efficiente delle risorse dedicate».

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA