Raggi incontra Conte in Campidoglio: sul tavolo il "Salva Roma" e poteri della Capitale

La sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sono incontrati in Campidoglio in occasione del convegno sul centenario dell'Organizzazione internazionale sul lavoro. Al centro del colloquio a Palazzo Senatorio, a quanto si apprende da fonti del Campidoglio, il decreto «taglia banche» sulla gestione commissariale del debito pregresso di Roma e i poteri per Roma Capitale.

