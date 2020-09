Elezioni regionali Puglia, chi è Raffaele Fitto

Raffaele Fitto, 51 anni, è già stato governatore della Puglia dal 2000 al 2005 nonché ministro degli Affari Regionali con il governo Berlusconi IV. A vent’anni di distanza, riprova a salire sulla poltrona più alta della Regione Puglia. Dietro di lui, tutto il centrodestra - Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, con in più Unione di Centro-Nuovo PSI - e la lista La Puglia Domani.



Raffaele Fitto è nato a Maglie (in provincia di Lecce) nel 1969. Laureato in giurisprudenza, sposato con tre figli, suo padre Salvatore è stato Presidente della Puglia dal 1985 al 1988 quando morì a causa di un incidente stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA