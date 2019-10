Quota 100, spunta un altro maxi taglio, parte l'evasometro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo della manovra è pronto. Definito in quasi tutti i suoi dettagli. Nelle pieghe del provvedimento sono spuntate diverse novità rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi. Tra queste c'è un ulteriore taglio delle risorse accantonate per finanziare i prepensionamenti «Quota 100», la possibilità cioè, di lasciare il lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi. La legge di bilancio prevede un taglio delle risorse di 300 milioni nel 2020 e di 900 milioni nel 2021. Una riduzione aggiuntiva a quella già prevista nella Nota di aggiornamento del Def. Tra le novità di rilievo ce n'è anche un'altra. Riguarda la lotta all'evasione. La manovra sblocca l'arma probabilmente più potente nelle mani del Fisco: la possibilità di utilizzare i dati presenti nell'anagrafe dei conti correnti per estrarre delle liste di presunti evasori. Fino ad oggi non era stato possibile profilarli per dei problemi di privacy e di segreto bancario. Questo nodo è stato sciolto attraverso un algoritmo che assegnerà ad ogni contribuente uno «pseudonomimo». Il nome di chi c'è dietro un conto bancario, insomma, non sarà noto al funzionario dell'agenzia che monitora gli elenchi dei contribuenti. Ma se l'algoritmo inserita un certo contribuente all'interno di una lista di possibili evasori, allora l'Agenzia delle entrate potrà chiedere l'autorizzazione alla magistratura per svelare chi si nasconde dietro lo pseudonimo assegnato automaticamente dall'algoritmo. Sempre sul fronte della caccia agli evasori, c'è anche il passaggio della riscossione dei tributi locali direttamente ai Comuni. Che avranno gli stessi poteri di Equitalia.