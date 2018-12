Quirinale, al via il progetto per una nuova biblioteca a Palazzo San Felice

Ultimo aggiornamento: 18:30

Questa mattina, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro Alberto Bonisoli, l'architetto Mario Botta ha presentato al Quirinale il progetto di trasformazione e valorizzazione degli spazi di Palazzo San Felice (che si trova a Roma in Via Dataria 21 tra il Palazzo del Quirinale e la Fontana di Trevi) e che, fino allo scorso anno, era adibito ad ospitare una quarantina di alloggi del personale della Presidenza della Repubblica. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.L'ipotesi progettuale sviluppata dall'architetto Botta è incentrata sulla valorizzazione e fruibilità degli spazi e si sviluppa su una superficie di circa 6.000mq, che rappresentano circa il doppio degli spazi attualmente occupati dalla Biblioteca in Palazzo Venezia, il tutto articolato su cinque livelli, di cui uno seminterrato.Il Presidente della Repubblica al termine della presentazione ha dichiarato: «Il progetto è affascinante, non soltanto perché ha ricondotto a unità un complesso disarticolato di elementi che erano lì, casualmente messi insieme, ma perché rende perfettamente funzionale, rispetto all'obiettivo che si persegue, la soluzione». Nei cinque piani del Palazzo saranno ricavati: sale di lettura, uffici, depositi, locali tecnici, zone espositive, spazio esterno per eventi e accoglienza. È prevista una distribuzione per deposito libri pari a circa 14 Km di sviluppo di scaffali che consentirà una sistemazione di circa 400mila volumi, un quantitativo che soddisfa le attuali esigenze e anche quelle per i prossimi anni.Sorgerà un nuovo auditorium di circa 350 posti. Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e ilministero dei Beni e delle Attività culturali hanno firmato lo scorso anno la convenzione per lavalorizzazione del Palazzo di San Felice dove sarà trasferita la Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte di Piazza Venezia a Roma e nascerà un Polo Bibliotecario culturale e creativo.La convenzione affida la concessione del Complesso di San Felice, che rimane nella dotazione del Quirinale, al ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per 25 anni.