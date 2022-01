Conte ai ribelli M5s: «Non dividiamoci ora. Quirinale? Presto per fare nomi». Prossima settimana l'assemblea

Giuseppe Conte cerca di stoppare le fughe in avanti dei grillini sul Quirinale dicendo che «non è il momento di fare nomi» e convoca per la prossima settimana l'assemblea M5s sul Colle: «Come vi sarà stato anticipato, all'inizio della settimana prossima avremo una assemblea congiunta dedicata specificamente al tema del Quirinale. Siamo il partito di maggioranza relativa - ha aggiunto l'ex premier - e abbiamo un dovere di responsabilità e credibilità verso l'intero Paese: evitiamo di dare l'immagine di andare in ordine sparso e di un Movimento spaccato. Lavoriamo affinché vi sia un'unica posizione compatta del M5s».

Conte: «Non è il momento di fare nomi»

«Ne passerà di acqua sotto i ponti da qui alle votazioni di fine mese. Non è questo il momento di fare nomi - ha detto Conte ai parlamentari riuniti in assemblea -, io stesso che pure ho già avuto vari incontri con i leader ed esponenti delle varie forze politiche a partire da quelle di centrosinistra, non ho fatto nomi. Sarebbe prematuro, al limite questo è il momento dei profili. Di nomi ne verranno fuori tanti nei prossimi giorni, non agitiamoci adesso: l'importante è che noi ci confronteremo e decideremo tutti insieme».

«Nostro voto determinante»

Intervenendo durante l'assemblea dei gruppi M5s in videoconferenza, Conte ha voluto dunque fare una premessa sulla questione Quirinale: «Ciascuno di voi sarà chiamato a esprimere un voto importante - ha detto l'ex premier -, perché verrà a incidere su un passaggio determinante della vita istituzionale del nostro Paese. Ma questo voto sarà ancora più importante e determinante se saremo compatti e ci ritroveremo a condividere tutti insieme la scelta che saremo chiamati a operare».