Quirinale, al concerto per il 2 giugno niente ambasciatori di Russia e Bielorussia

Ci saranno i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. E su invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al concerto del primo giugno al Quirinale parteciperanno anche tutti i capi missione delle ambasciate estere in Italia. Tutti tranne due: gli ambasciatori di Russia e Bielorussia, Sergey Razov e Kiryl Piatrouski.

Ucraina, Mattarella revoca la nomina a Cavaliere del premier russo Mishustin per «indegnità»

Al concerto per il 2 giugno niente ambasciatori di Russia e Bielorussia

Il primo finito al centro delle cronache per gli incontri con il leader della Lega Matteo Salvini rivelati soltanto nei giorni scorsi. Ma il motivo, viene fatto sapere dal Quirinale, non è questo: l'esclusione dei due ambasciatori dagli eventi ufficiali era infatti stata decisa già nel maggio scorso a Bruxelles, durante un incontro tra capi di Stato e di Governo. Una "conventio ad excludendum" nei confronti dei diplomatici dei due Paesi ratificata anche in via formale da una circolare della Farnesina.