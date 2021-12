Quarantena, cambiano le regole dopo il contatto con un positivo? Figliuolo: «Riflessioni in corso con governo e scienziati»

Sulla quarantena potrebbero presto cambiare le regole. Lo ha spiegato il commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo parlando dell'altissimo numero di italiani che in questo momento si trovano in isolamento: «La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l'Istituto Superiore di Sanità. Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati - aggiunge a margine della visita all'hub vaccinale pediatrico allestito a Torino dalla Compagnia di Sanpaolo - si sta studiando cosa mettere in campo».

