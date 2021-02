Puglia zona gialla dopo la rettifica dei dati: ordinanza del Ministero stasera

Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il Ministro della Salute firmerà un'ordinanza in serata che porta in zona gialla la Puglia a partire dall'11 febbraio. Lo rende noto il ministero.

Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia riunitasi a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il Ministro della Salute firmerà un'ordinanza in serata che porta in area gialla la Puglia a partire dall'11 febbraio. Lo rende noto il ministero.

APPROFONDIMENTI NEL WEEKEND Zona gialla, tutti in fuga sulla neve: le località sciistiche... COVID19 Covid Italia, bollettino oggi: 10.630 casi e 422 morti. Lombardia,... L'INTERVENTO Covid, il virologo Pregliasco a "Un giorno da Pecora":... LE MISURE Spostamenti tra le Regioni, ristori e cartelle: corsa contro il tempo... ECONOMIA Italia più gialla, ma micro aree rosse per domare focolai e varianti

Una decina di giorni fa l'assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco era stato molto polemico: aveva messo in discussione il sistema di monitoraggio del ministero dicendo in sostanza che si trattava di un sistema poco elastico. L'aveva chiamato "la dittatura dell'algoritmo". «Da lunedi (1 febbario, ndr) quasi tutto il Paese si colora di giallo - aveva scritto Lopalco - Il virus ringrazia. La scelta dl Governo è inappuntabile: c'è una regola condivisa ed in base all'algoritmo l'Italia è gialla. Punto. Eppure il segnale che questo algoritmo, tutto incentrato su Rt, facesse acqua era già evidente quando, davanti alla possibilità che l'Italia di colorasse di giallo già diverse settimane fa, le soglie per il passaggio da una fascia all'altra erano state modificate al ribasso. A quanto pare non è bastato. Quando in tutta Europa, di fronte alle incertezze derivate dalle nuove varianti e nel pieno dell'inverno, si decide di stringere le misure, nel nostro Paese ci si affida in modo pilatesco ad un algoritmo per allentare le misure. Basteranno gli inviti alla prudenza dei cittadini? Dubito. Le scene registrate in dicembre quando molte regioni (fra cui la Puglia) passarono in zona gialla le ricordiamo tutti. Lo so che sarò impopolare (sono un pessimo politico): ma lasciare al virus la briglia sciolta in questo momento può essere un errore imperdonabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA