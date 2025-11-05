Regionali, mini election day Campania, Puglia e Veneto: le sfide e i pronostici

La chiave politica - Newsletter Commenti e retroscena del panorama politico Iscriviti e ricevi le notizie via email

Si avvicina la data. Meno di venti giorni al via della mini election day. Le date cerchiate in rosso sono domenica 23 e lunedì 24 novembre, quando Campania, Puglia e Veneto saranno chiamate alle urne. Lunedì 10 novembre Giorgia Meloni, insieme ai suoi vice Matteo Salvini e Antonio Tajani, sarà a Bari per lo sprint finale a sostegno di Luigi Lobuono. Un format già collaudato, replicato in altre occasioni, come nelle Marche che ha portato, secondo alcuni, proprio alla vittoria di Francesco Acquaroli.

Secondo le ultime rilevazioni, se si votasse oggi, sarebbe in vantaggio il candidato del centrosinistra, Antonio Decaro. “Mister 5000 preferenze”, soprannominato così per il risultato ottenuto alle Europee, è in corsa da tempo. La sua candidatura ha attraversato diverse fasi, tra la richiesta agli ex governatori Michele Emiliano e Nichi Vendola di non ricandidarsi al Consiglio e le iniziali incertezze sulla sua discesa in campo. Alla fine, secondo i sondaggi è possibile che possa avere la meglio sull'imprenditore e candidato civico del centrodestra Luigi Lobuono.



Situazione diversa in Veneto, dove la Lega mantiene una posizione di forza. Dopo alcune difficoltà nel definire il candidato unitario, il centrodestra ha scelto di puntare su Alberto Stefani. Il centrosinistra, invece, sostiene Giovanni Manildo, in campagna elettorale da mesi, ma girano voci che non possa avere molte chance.

Il 23 e 24 novembre è un banco di prova anche per la Campania. Il favorito, secondo le ultime rilevazioni, sarebbe l’ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal campo largo. Nel centrodestra, dopo un confronto interno tra chi spingeva per una candidatura civica e chi preferiva una figura istituzionale, la scelta è ricaduta su Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita delle Regionali potrebbe quindi concludersi con un risultato diverso dalle previsioni iniziali a cui auspicava il campo largo. Quello che doveva essere un 4 a 1 o addirittura un 5 a 1 per il centrosinistra potrebbe trasformarsi in un pareggio.