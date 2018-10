Province, il 31 ottobre si vota per 47 presidenti e 27 consigli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per le elezioni provinciali fissate il 31 ottobre. Riformate dalla legge Delrio leProvince tornano sotto i riflettori per la tornata elettorale di fine mese. Non è più come in passato un'elezione diretta: saranno sindaci e consiglieri comunali a votare i rispettivi 47 nuovi presidenti di Provincia e a rinnovare 27 consigli provinciali.In molti casi non si vota per entrambi gli organismi perché la durata del mandato del presidente e del consiglio provinciale è diversa: il primo resta in carica quattro anni, il secondo due anni.Per i 47 presidenti di Provincia sono candidati 80 sindaci che saranno votati da oltre 58mila tra sindaci e consiglieri comunali in rappresentanza di oltre 26 milioni di cittadini dei loro 4.765 Comuni. Un appuntamento atteso e al quale l'Unione delle Province d'Italia (Upi) auspica una forte partecipazione.Tredici province ossia Arezzo, Avellino, Bergamo, Catanzaro, Cuneo, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Rimini, Sondrio, Varese, Vibo Valentia, eleggeranno sia i presidenti che i rispettivi consigli provinciali.Saranno scelti senza i relativi consigli, che verranno invece rinnovati a gennaio 2019, i 34 presidenti delle province di: Ancona, Ascoli Piceno, Benevento, Biella, Brescia, Brindisi, Chieti, Como, Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Lecce, Lecco, Livorno, Matera, Novara, Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Potenza, Prato, Rieti, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Verbano, Verona, Vicenza.Quattordici consigli provinciali saranno invece eletti senza il rinnovo dei relativi presidenti: è il caso di Alessandria, Asti, Barletta Andria Trani, Campobasso, Cremona, Fermo, Lodi, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Pavia, Ravenna, Treviso e Vercelli.