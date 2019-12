© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessuno "colonizzi" le Sardine. È il monito di Romano Prodi intervenuto oggi a "Più Libri, più liberi", la fiera della piccola e media editoria in corso a Roma fino all'8 dicembre. «Mi piace molto - ha detto Prodi - il modo in cui le Sardine si esprimono, ragionando sui problemi senza attacchi violenti. Rappresentano un formidabile passo avanti. Ma dobbiamo lasciarli fare, non devono essere "colonizzati" da nessuno». L'ex presidente del Consiglio, rivolgendosi poi ai giovani, ha detto: «Ragazzi, unitevi: i grandi Paesi sono quelli che sanno "cantare" in coro, cioè quelli incui la volontà popolare va in un'unica direzione. Quindi abbiate coraggio e "cantate" insieme».Prodi si è poi soffermato sull'Europa sostenendo che «ovunque nel mondo si assiste a un aumento di autoritarismo. Solo nel nostro Continente sopravvive il senso della democrazia. Ma anche qui il sistema democratico è in difficoltà. Il nostro compito è quello di rinnovarlo e rafforzarlo, rendendolo più efficiente», ha concluso Prodi.