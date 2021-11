Prodi a DiMartedì: «Sull'elezione per il Colle ci sono almeno 150 elettori che non si sa da che parte stiano»

L'ex premier Romano Prodi intervistato a DiMartedì su La7 da Giovanni Floris per presentare il suo nuovo ha parlato dell'elezione del nuovo Capo dello Stato che si terrà a gennaio. «C'è un parlamento così confuso, tra centrodestra e centrosinistra - ha detto Prodi -. La verità è che per il Colle ci sono almeno 150 elettori che non si sa cosa siano», spiega il leader politico a margine della presentazione del suo nuovo.

Il ruolo del gruppo misto e di Italia Viva

In molti in queste settimane hanno parlato dell'importanza della compagine parlamentare di Italia Viva. Per l'ex premier Romano Prodi non sarebbero però soltanto loro a essere centrali nell'elezione del nuovo inquilino del Quirinale: «Non solo non so dove sta Italia Viva, ma ce ne sono altri cento. Io penso che Renzi ci pensi all'ultimo minuto» ha proseguito Romano Prodi.