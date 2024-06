Venerdì 7 Giugno 2024, 00:32

«Come sarà la prossima legislatura europea? Peggio di questa è impossibile». Nicola Procaccini, europarlamentare di FdI e co-presidente dei conservatori europei, è ottimista sui cinque anni che verranno: a Bruxelles e a Strasburgo il centrodestra conterà di più, e le istituzioni Ue dovranno cambiare linea.

Ma quindi si aspetta una maggioranza di centrodestra?

«Quello che in Italia si fatica a far capire è che nell'Unione europea non esiste la maggioranza: le maggioranze sono tante, cambiano a ogni voto, addirittura a ogni emendamento. Ma sono convinto che, dopo queste elezioni, vedremo formarsi maggioranze di centrodestra più spesso di prima».

I partiti di centrodestra guadagneranno seggi rispetto a oggi?

«Lo dicono tutti i sondaggi: nei paesi europei le forze di centrodestra sono in crescita e quelle di centrosinistra sono in ritirata. Negli ultimi cinque anni in Parlamento europeo si è esagerato, soprattutto con certe posizioni pseudoambientaliste talmente estreme che in tutti i Paesi c'è stato un rigetto. Lo abbiamo visto con le varie rivolte del mondo rurale, ma la protesta poi si è riflessa sui sondaggi, in Italia e nel resto d'Europa».

Quindi ci saranno i numeri per formare maggioranze di centrodestra.

«Certo dipenderà molto dal Ppe: possono continuare a fare la stampella della sinistra, oppure scegliere l'humus politico di cui il Partito popolare europeo è un prodotto».

E dunque con queste maggioranze di centrodestra quali cambiamenti vedremo? Quali provvedimenti si possono votare?

«Io spero che si correggano gli eccessi del green deal, che di fatto ha preso il 90% della legislazione europea. Con un centrodestra più forte e influente si potrebbe avere un approccio più di buon senso alla transizione ecologica, e certi furori ideologici verrebbero rintuzzati».

Altri temi?

«Sul contrasto all’immigrazione illegale, si può avere un approccio più severo, che aiuterebbe l'Italia. Fino a oggi siamo stati troppo soli. E poi sul piano valoriale: noi conservatori esistiamo proprio per difendere certi valori, certe radici. Quando non sai da dove vieni, non sai dove andare. Anche Giovanni Paolo II metteva in guardia l'Europa dalla presunzione di poter fare a meno delle sue radici cristiane. Con la rimozione delle radici spirituali europee, la Ue viene privata di una bussola fondamentale per orientarsi nelle decisioni da prendere».

Per esempio? Quali decisioni?

«Penso al Qatargate. Un tema totalmente assente dalla campagna elettorale, eppure è il più grave scandalo di corruzione nella storia delle istituzioni europee».

E come si lega il Qatargate alla perdita delle radici cristiane?

«È uno scandalo figlio della crisi di valori che ha pervaso l'Unione europea. È emersa la sottomissione della sinistra europea ai Paesi islamici, dietro lauto pagamento. Ma curiosamente non se ne parla. Poi naturalmente potrei fare altri esempi: la questione Lgbtq e tutte le altre lettere che ci vanno dopo, senza dimenticarci il + alla fine è un’ossessione che è andata a discapito dei diritti delle donne e dei portatori di disabilità».

In che senso?

«Penso al recepimento della convenzione di Istanbul, che doveva essere un testo decisivo per le donne e invece sono state messe in secondo piano, mentre in primo piano sono finite le varie categorie e sottocategorie sessuali. E lo stesso è successo in ogni direttiva, regolamento, risoluzione, anche su materie lontanissime».

Per la presidenza della Commissione Ue un bis di von der Leyen bis sembra meno probabile, mentre prende quota l'ipotesi Metsola.

«È un'ipotesi che ha molto senso: von der Leyen ha molti problemi interni, mentre Metsola ha un gradimento più ampio e trasversale. Ma c'è anche Weber che potrebbe rientrare in campo. Cinque anni fa doveva toccare a lui e alla fine spuntò la soluzione Ursula, questa volta potrebbe succedere il contrario».

In questi giorni si parla molto di asticelle per i partiti: qual è il risultato che si aspetta Fratelli d’Italia in queste europee?

«Le asticelle sono due. Una è interna: facciamo il confronto con le ultime politiche e il nostro obiettivo è di ottenere anche solo un voto in più del 2022. Ma poi c’è un altro traguardo ancora più importante, ed è il dato europeo: far aumentare il numero di seggi che FdI e il gruppo dei conservatori europei riusciranno ad eleggere sarà fondamentale per essere determinanti sui futuri assetti della Ue».

