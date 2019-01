Primarie Pd, Zingaretti lancia la sfida a Salvini e M5S

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti ieri ha inaugurato la sua sede nazionale a Roma per lasfida nel Partito con un sistema digitale, Piazzaweb Social, e ha sfidato l'altro vicepremier, Matteo Salvini, sui migranti. Si apre intanto il congresso dem, con la fase in cui gli iscritti fino al 23 gennaio voteranno nei circoli per uno dei sei candidati alla segreteria per selezionale i primi tre che saranno poi sottoposti al voto di tutti i simpatizzanti alle primarie del 3 marzo.«Faccio un appello affinché siano molto partecipate», dice Zingaretti. Gli altri candidati dietro il governatore del Lazio - avanti nei sondaggi - sono Maurizio Martina, ex segretario reggente, Francesco Boccia, Roberto Giachetti, entrambi deputati, Dario Corallo e Maria Saladino.Ogni circolo dovrà comunicare i risultati alla Commissione provinciale, che li trasmetterà altermine di ogni fine settimana alla Commissione Regionale. Questa li trasmetterà entro le 18 del 24 gennaio allaCommissione nazionale. Il risultato ufficiale sarà proclamato il 2 febbraio alla Convenzione nazionale, anche se quelli ufficiosi saranno disponibili già il 25 o 26 gennaio.Zingaretti inaugura la sede di Piazza Grande in via Cristoforo Colombo a Roma - «porta bene questa zona», dice uno stretto collaboratore - e dice «qui c'é l'embrione di un nuovo Pd, più aperto, specie alla società civile, inclusivo». Il presidente del Lazio valuta il ricorso alla Corte costituzionale sulla legge sicurezza di Salvini, come già deciso daigovernatori Pd di Piemonte, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Intanto ricorda di aver messo in bilancio regionale 1,2 milioni di euro «per non far chiudere gli Sprar», i centri per migrantidiffusi sul territorio. E lancia la piattaforma web «democratica, non come Rousseau del M5S».