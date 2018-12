Sarà la commissione regionale per il congresso a stabilire se annullare o celebrare ugualmente le

primarie in Sicilia, programmate per domenica 16 dicembre, alla luce del ritiro di Teresa Piccione e al fatto che l'unico candidato rimasto in corsa per la segreteria è il renziano Davide Faraone. A riunire la commissione sarà Fausto Raciti, che la presiede. © RIPRODUZIONE RISERVATA