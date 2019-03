Calenda: «Una festa della democrazia, ora serve un'alleanza larga»

Ultimo aggiornamento: 09:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Calenda è felice. «Desidero dirlo: fare lo scrutatore ai gazebo è stata un'esperienza entusiasmante. Possiamo contare su persone motivate, che hanno votato in un clima di festa democratica. Al mio seggio abbiamo dovuto fotocopiare più volte le schede. Hanno votato forse più di mille persone».«Invece pare proprio che la partecipazione sia stata alta ovunque. Comunque si è trattato di una cosa seria con registrazioni dettagliate e una pignoleria pazzesca».«Grillo rappresenta la politica elitaria gestita da un gruppetto ristrettissimo di persone e amministrata da una srl. Non può capire cosa sono le primarie né i 200.000 di Milano contro il razzismo. Uno che fa votare 50.000 persone - dice lui - su una piattaforma privata senza certificazioni per salvare Salvini, non può proprio capire cosa significa incontrare migliaia di persone in carne e ossa che ti lasciano il telefonino e ti dicono chiamami».«Rafforzato. C'è un'Italia che ne ha le scatole piene di un governo di grandi proclami e di inconsistenze ancor più grandi. Poi i voti veri, le regionali, raccontano che quando il centrosinistra trova una formula politica aperta e un front runner convincente la società reagisce. Superare il 30% in Abruzzo e Sardegna nelle condizioni date è un segnale fortissimo ma sappiamo di non essere autosufficienti».«Gli ultimi anni ci ha insegnato due cose: l'elettorato è molto mobile e il governo logora tantissimo. Il governo attuale poi è gonfio di retorica ma sgonfio di risultati. Certo, la corrente della storia in questa fase favorisce i nazionalisti ma vedo molta gente preoccupata per il futuro dell'Italia in Europa, e per la nostra economia fuori controllo. Ci sono tutte le possibilità di una rimonta».«Il conflitto permanente fra le due componenti della maggioranza consente a Salvini di scaricare tutti i dati negativi sui 5Stelle provando a non assumersene la responsabilità. Una tattica di corto respiro».«Non c'è un solo indicatore economico che vada nella giusta direzione. Il dato più brutto è che sta aumentando la distanza fra l'andamento della nostra economia e quella degli altri Paesi dell'Eurozona, stiamo ripiombando verso una recessione profonda».«Che prima della fine dell'anno bisognerà impostare una manovra economica gigantesca per il 2020. Se si sommano i 23 miliardi dell'aumento dell'Iva già scritti e un'altra quindicina di miliardi che stanno venendo a mancare a causa del rallentamento dell'economia, stiamo parlando di lacrime e sangue».«Il 60% degli italiani non è contento del governo ma il 50% dice di voter votare Lega o M5S. C'è dunque un problema di offerta politica. Che possiamo iniziare a coprire con liste di grande qualità per le elezioni europee. Tutti sanno che mi batto per una soluzione che unisca tutte le forze civiche e politiche europeiste. E questa giornata dà forza a questo progetto. Da domani con il nuovo segretario bisognerà lavorare solo su questo».