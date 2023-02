Primarie Pd, quasi 600mila votanti alle 13: in serata il nome del nuovo segretario

Sono quasi 600mila le persone che si sono recate a votare alle primarie del Partito Democratico. La commissione nazionale per il congresso rende noto che alle 13 i votanti sono 598.121. Il segretario uscente Enrico Letta scrive su Twitter: «Bene! File dovunque ai nostri gazebo. Grazie alle migliaia di volontari che stanno rendendo possibile una straordinaria giornata di democrazia e partecipazione con le Primarie PD». L'ex premier definisce la consultazione popolare «un grande inno alla democrazia e alla partecipazione».

Nardella: «Ho votato per Bonaccini»

«Ho votato per Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale e Valentina Mercanti alla segreteria regionale! Facciamo di questa giornata una grande festa di democrazia e partecipazione». Lo rende noto il sindaco di Firenze Dario Nardella che ha votato per le primarie del Pd nella casa del popolo di Vie Nuove, a Gavinana, confermando così l'indicazione sempre espressa per il presidente della Regione Emilia Romagna. Da più parti nei mesi scorsi Nardella veniva indicato fra i possibili candidati alla segreteria nazionale del Pd, poi l'ipotesi è tramontata.

Bonaccini ha votato alle primarie a Campogalliano

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ha votato in mattinata al circolo del partito del suo paese, Campogalliano, alle porte di Modena. In serata, Bonaccini attenderà i risultati al quartier generale della Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno (Bologna), la stessa scelta in occasione delle regionali del gennaio 2020.

Decaro: «Bella giornata di partecipazione»

«Credo che questa sarà comunque una bella giornata di partecipazione. Ricordo a tutti che siamo l'unico partito a coinvolgere il Paese tutto nella scelta dei propri gruppi dirigenti. Proprio perché crediamo che un partito che si chiama Democratico non deve mai avere paura della partecipazione dei cittadini alle proprie scelte». Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo aver votato alle primarie del Pd. «Da domani - ha aggiunto - spero ci sarà un nuovo segretario che avvierà una nuova stagione politica per il centro sinistra del Paese. Io, come tutti sapete, ho votato e sostenuto Stefano Bonaccini sin dalle prime ore. A lui mi lega un'antica amicizia e abbiamo la stessa visione della politica che fa atti concreti per cambiare le condizioni di vita della gente».