Saranno 348 i seggi allestiti nella metropolitana di Milano per votare alle primarie del Pd del 3 marzo, di questi 136 in città. Si tratta di sedi di partito, associazioni, ma anche studi di professionisti, pub e caffè, a cominciare dal bar Salvini, in via Salvini. Nulla a che fare con il segretario della Lega Matteo Salvini, se non il nome.



«Ormai le primarie fisiche per noi sono una tradizione, un momento di incontro con gli elettori» ha detto la segretaria

milanese Silvia Roggiani, sottolineando che sulla piattaforma Rousseau per decidere sull'autorizzazione a procedere a Salvini, hanno votato 52 mila pentastellati mentre nel 2017, alle scorse primarie per scegliere il nuovo segretario del Pd, solo a Milano e nell'hinterland avevano votato poco meno di 90mila persone. © RIPRODUZIONE RISERVATA