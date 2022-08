Elezioni diretta, Calenda: «Avanti con Draghi e larga coalizione per paese al sicuro»

Elezioni politiche 2022 Si apre il weekend elettorale per i partiti: manca meno di un mese al voto del 25 settembre. A dominare il dibattito sono soprattutto le questioni energetiche dei costi del gas. Con l'inverno alle porte, l'Unione Europea vuole convocare entro metà settembre un Consiglio straordinario dei ministri dell'Energia per affrontare l'emergenza. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto che se il governo non interverrà per abbassare il prezzo del gas in autunno si prospetta uno scenario austero, quello dei razionamenti. Carlo Calenda ha chiesto a Giorgia Meloni ed Enrico Letta di votare a favore dei rigassificatori. Il premier Mario Draghi, intanto, ha escluso scostamenti di bilancio, «Sarà il prossimo esecutivo a varare lo scostamento», ha detto. In un'intervista a un giornale catalano il segretario dem ha parlato di «forte ingerenza della Russia a favore della destra». Maurizio Lupi ribatte: il segretario del Pd scredita l'Italia. Luigi Di Maio paventa una guerra economica in caso di una vittoria della destra e torna a lanciare un faccia a faccia televisivo a Salvini «in qualsiasi momento e in qualsiasi rete televisiva». Giorgia Meloni sente la vittoria vicina e ha detto: «Se vinciamo e FdI si afferma il Quirinale non può che indicarmi».

Elezioni, partiti alle prese con il prezzo del gas alle stelle e i rigassificatori: la diretta di oggi, sabato 27 agosto

Ore 9.50 Basilicata, Texas d'Italia - La Regione Basilicata si farà pagare in natura una parte delle compensazioni dalle società petrolifere Eni, Shell e Total, ovvero in gas. E poi quel gas lo rigirerà gratuitamente ai residenti per i prossimi 10 anni. È l'idea del suo presidente, Vito Bardi (Forza Italia). «Era un pò che pensavamo a come compensare i danni che le estrazioni causano alla collettività. Ora però i lucani saranno anche al riparo dalle oscillazioni del mercato» dice Bardi in interviste a Stampa e Messaggero. Tutto nasce «dall'accordo di compensazione ambientale che abbiamo sottoscritto prima dell'estate con le compagnie petrolifere che operano sul nostro territorio e che vale 160 milioni di metri cubi di gas, corrispondenti a 1,3 miliardi di euro» spiega. In genere le compensazioni «qui da noi finivano nel bilancio regionale, per poi essere destinati ai più diversi progetti». Da ottobre si «azzererà in bolletta il costo della materia prima, ovvero il gas. E i nostri residenti pagheranno la metà (si pagheranno solo i costi fissi di rete, le tasse e le accise, ndr)». Si consideri «che in Basilicata c'è il giacimento fossile più ricco d'Europa. Noi qui produciamo l'80% di tutti gli idrocarburi nazionali» e «da tempo pensavamo a una forma di ristoro diretto». Si calcolerà quanto gas dare a ognuno «sulla base di medie triennali». Il cittadino «avrà diritto a una fornitura in linea con i suoi consumi. Ma lui dovrà fare la sua parte, e quindi nel regolamento regionale metteremo che dovrà ridurre del 10% i suoi consumi rispetto alla media del triennio precedente». A chi si scalda «con il pellet o con le pompe di calore, daremo un bonus equivalente sotto forma di incentivo per mettere pannelli fotovoltaici o caldaie di ultima generazione».

Ore 8.40 Calenda: «Avanti con Draghi e larga coalizione per paese al sicuro, no salti al buio» - Quando l'Ue è debole l'Italia finisce sotto attacco speculativo. Le armi della Bce sono più selettive e condizionate. Tutto porta a ritenere che l'unica soluzione per tenere il paese al sicuro è andare avanti con Draghi e una larga coalizione. Non è tempo di salti nel buio». Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda. «La posizione della banca centrale americana - rimarca in un altro tweet - rende il quadro economico più severo anche per l'UE e l'Italia. Fare promesse costose/irrealizzabili accelera l'uscita dal nostro debito degli investitori. Rimettere in discussione gli impegni europei è più pericoloso che mai».