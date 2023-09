Prezzi, a ottobre patto anti inflazione: accordo tra governo e distribuzione. Urso: «Interventi anche su bollette e benzina»

Dal 1° ottobre scatterà il Trimestre anti-inflazione, un accordo tra governo e associazioni della distribuzione e del commercio per calmierare i prezzi dei beni di prima necessità. Lo chiama "paniere tricolore", il ministro Urso che promette interventi anche sulle bollette e sul costo della benzina, con un'attenzione particolare alle persone e alle famiglie con i redditi bassi.

Ci sarà - spiega - un «paniere di prodotti di largo consumo, alimentari e non, sui quali tutti si impegnano a contenere i prezzi» dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. Questo darà un colpo definitivo all'inflazione a beneficio di tutto il sistema Paese e darà fiducia ai consumatori e potranno, in questo modo, rifornirsi di quello che necessitano a prezzi più contenuti».

Il problema infatti è che l’inflazione è al 6%, ma il carrello della spesa al 10%.

«Anche per questo, daremo avvio subito a un tavolo di confronto e consultazione con tutti gli attori della filiera produttiva, dall’inizio, dalla raccolta, fino alla vendita. Un tavolo sui beni di largo consumo per lavorare insieme insieme sistemica, continuativa, per contenere i prezzi», ha aggiunto.

Bollette e benzina

Le bollette sono «all'attenzione del governo così come sull'aumento dei prezzi dei carburanti, con il ministro Giorgetti e con gli altri ministri competenti, avremo un confronto per capire e scegliere come intervenire in modo tale che soprattutto i ceti meno abbienti ricevano il sostegno del sistema pubblico e quindi del governo». Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando degli aumenti delle tariffe del gas e della benzina.