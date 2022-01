La notizia di giornata è che c'è una data: per il 24 gennaio il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato il Parlamento con la partecipazione dei delegati regionali. All'orizzonte, ormai prossimo, c'è l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, sul cui nome però regna ancora l'incertezza. Ma come funziona l'elezione? La procedura è piuttosto complessa ed è regolata dalla Costituzione e in particolare dall'art. 83: «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato». L'assemblea che eleggerà il presidente della Repubblica sarà l'ultima con un numero ampio di Grandi elettori: dalla prossima magistratura, vista la riforma costituzionale, ci saranno 230 deputati e 115 senatori in meno.

Elezioni del capo dello Stato, Fico convoca il Parlamento il 24 gennaio alle 15