Prescrizione, governo verso il ddl. Stop a emendamento Iv, alta tensione Dem

Sulla prescrizione prende piede l'ipotesi di un disegno di legge del governo, da approvare in Consiglio dei ministri giovedì, insieme alla riforma del processo penale. È l'opzione principale cui si starebbe lavorando in queste ore, dopo la scelta di non inserire il «lodo Conte bis» nel decreto Milleproroghe. A quanto spiegano più fonti parlamentari di maggioranza, l'idea sarebbe quella di recepire l'intesa raggiunta da M5s, Pd e Leu in un disegno di legge ad hoc, anche se il testo è ancora in fase di discussione.

Resta però in campo, anche se al momento è considerata meno probabile, l'ipotesi di tradurre l'accordo in un emendamento alla proposta di legge Costa sulla prescrizione che è già all'esame della commissione Giustizia della Camera ed è in calendario in Aula il 24 febbraio.

C'è intanto il no del governo al lodo Annibali, l'emendamento di Italia Viva al Milleproroghe che mira a rinviare di un anno l'entrata in vigore della riforma sulla prescrizione. In mattinata la Lega ha annunciato che intende sottoscrivere l'emendamento renziano. Il lavoro in commissione procede: il voto sul lodo Annibali è atteso nel corso della seduta.

Intanto Italia Viva ha votato a favore di un emendamento di Riccardo Magi (+E) per sospendere fino al 2023 la riforma sulla prescrizione. L'emendamento è stato votato anche dalle opposizioni. Il resto della maggioranza ha invece votato contro. L'emendamento è stato bocciato con 42 sì e 44 no.

Molti dei membri di governo che avrebbero dovuto intervenire al vertice di maggioranza sulle riforme sono impegnati in Commissione nell'esame del decreto Milleproroghe. Slitta per questo motivo il vertice fissato per stasera alle 20. Il Milleproroghe viene esaminato in congiunta dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. I capigruppo di maggioranza di questa seconda Commissione sarebbero dovuti intervenire al vertice.

Bonafede: le minacce molestano i cittadini. «Non ho commenti da fare su certe dichiarazioni. Credo che molestare quotidianamente i cittadini italiani con minacce, con toni di un certo tipo, con risse, sia sbagliato. Rispetto chi lo fa, ma non troverà mai in me una sponda», ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, interpellato a margine di un incontro all'Anac, sulle posizioni dei Italia Viva sulla prescrizione.

Zingaretti attacca Renzi sulla riforma della prescrizione, al centro dello scontro nel governo dopo che il leader di Italia Viva ha minacciato di far andare sotto l'Esecutivo pur di far saltare la legge: «Renzi fa l'opposizione al posto di Salvini», dice il segretario Pd. Intanto, comunque, rientra l'ipotesi di inserire il lodo Conte nel Milleproroghe (che farebbe scattare lo stop alla prescrizione solo in caso di condanna in primo grado). «Un gesto di buon senso che evita forzature e spaccature. Lo apprezzo», commenta Renzi su Fb.

«Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno zitti perché l'opposizione per loro la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile, ma non per il Pd ma per gli italiani che chiedono un governo di persone serie. È tempo di uno scatto in avanti, si chiuda questa fase è rimettiamoci in sintonia col paese», dice Zingaretti a margine di una iniziativa a Roma.



«Iv - continua - ha voluto il governo con i 5s, a parole è nata per allargare il campo democratico ai moderati contro Salvini, oggi è la principale causa di fibrillazione di questo campo e fa un favore al leader della Lega. Io lo chiamerei un fallimento strategico che non va scaricato sugli italiani». «Capisco che i sondaggi vanno male, ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani e non a se stessi».

«Dico basta con questo tormentone sulla prescrizione che sta facendo perdere all'Italia troppo tempo e basta perché se c'è la volontà politica la soluzione è a portata di mano. Le priorità per l'Italia sono altre, accendere l'economia, sbloccare gli investimenti, pensare alla scuola rilanciare politiche per il lavoro e la casa. La maggioranza ha molto da fare».

E sulla minaccia di presentare una mozione di sfiducia a Bonafede Zingaretti dice: «C'era una volta una bella trasmissione di Arbore, con il grande comico Catalano... se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Io credo che siano appunto parte di un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani non ne possono più. Nel merito della prescrizione, penso che la soluzione sia a portata di mano se c'è volontà politica».‎

