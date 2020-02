Prescrizione, maggioranza spaccata dopo il vertice a Palazzo Chigi, Italia Viva si sfila. Bonafede: «Lunedì il ddl»

Prescrizione, la maggioranza esce spaccata dal vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale. L'accordo raggiunto, e che vedrà il testo sulla riforma del processo approdare in Cdm lunedì prossimo, ha infatti visto convergere M5S, Pd e Leu, mentre non trova d'accordo Italia Viva, che si è sfilata dall'intesa.

«Alla fine di questo vertice ci sono tre forze politiche che si sono trovate d'accordo, lunedì ci sarà un Cdm straordinario sulla riforma del processo penale, per abbreviarne i tempi. È quello che aspettavamo da tempo, lunedì verrà approvato il disegno di legge delega in Cdm, e finalmente si parte con la riforma per abbreviare i tempi». Lo ha detto il ministro Alfonso Bonafede, al termine del vertice a Palazzo Chigi sulla riforma del processo penale.

