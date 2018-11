Prescrizione, no M5s al rinvio dell'emendamento chiesto da Lega e opposizioni

«L'ammissibilità di tutti gli emendamenti al disegno di legge anticorruzione, compreso quello che tocca il

«L'ammissibilità di tutti gli emendamenti al disegno di legge anticorruzione, compreso quello che tocca il

tema della prescrizione, sarà valutata attentamente lunedì, nella piena consapevolezza della delicatezza e della rilevanza dell'argomento, ma anche condividendo lo spirito dei presentatori che non vogliono più rinviare la discussione in merito». Così Giuseppe Brescia, presidente M5S della commissione Affari Costituzionali della Camera, ribatte alla richiesta della Lega e delle opposizioni di far slittare l'esame del testo.