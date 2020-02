Prescrizione, ministre Iv pronte a disertare Cdm. Conte: «No a ricatti, opposizione maleducata»

Prescrizione, al Consiglio dei ministri di stasera non dovrebbero essere presenti le ministre renziane Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Lo si apprende da fonti di Italia Viva. Bellanova è in queste ore impegnata in una visita istituzionale a Mosca ma l'assenza dal Cdm di questa sera, salvo ripensamenti dell'ultima ora, sarebbe anche un modo per ribadire la distanza sul «lodo Conte bis» che stasera dovrebbe essere discusso in Cdm insieme alla riforma del processo penale, testo che Italia Viva si è riservata di valutare. «Non andiamo stasera al Consiglio dei ministri perché siamo contrari al lodo Conte e quindi per coerenza non ci saremo. Il testo del lodo Conte bis se lo voteranno gli altri» partiti della maggioranza, spiegano fonti qualificate di Italia Viva, motivando l'annunciata assenza delle due ministre renziane in Cdm.

Prescrizione, bocciato il lodo Annibali: Iv vota con l'opposizione. Bonafede: «Lodo Conte bis domani in Cdm»

Intanto Iv è tornata a votare con le opposizioni. È stato bocciato l'emendamento sulla prescrizione proposto da Forza Italia al decreto intercettazioni, che é all'esame della commissione Giustizia del Senato. Ha avuto 12 voti a favore e 12 contrari (il pareggio al Senato equivale a un 'nò) e il senatore di Italia viva Giuseppe Cucca ha votato insieme all'opposizione. Sull'emendamento, che riproponeva il lodo Costa, Cucca aveva chiesto il voto per parti separate.



«Assenza Italia Viva al Cdm sarebbe inaccettabile». «Il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale non sarebbe un fatto da trascurare, lo riterrei ingiustificabile». Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine della sua partecipazione all'Ucid rispondemdo a chi gli chiede della possibile assenza di Iv al Cdm.

«Credo che Iv debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani». Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine della sua partecipazione all'Ucid, definendo «surreale, paradossale», l'atteggiamento di Iv. Atteggiamento che, sottolinea, «ci si aspetterebbe da un partito di opposizione che fa un'opposizione aggressiva e anche un pò maleducata».

«Secondo voi è pensabile che un presidente del Consiglio che siede in una maggioranza si metta a cercarne un'altra? Questo non sono io». Lo dice il premier Giuseppe Conte a margine della sua partecipazione all'Ucid.

Renzi avvisa Bonafede

«Quanto a Bonafede, che ci accusa di molestarlo (ma l'ex dj avrà mai letto il codice penale? Lo sa che la molestia è un reato?), noi auguriamo al Ministro buon lavoro. Gli diamo due mesi di tempo. Se le cose cambiano, bene. Altrimenti ci vediamo in Senato». Così Matteo Renzi nell'e-news ribadendo che «sulla battaglia della giustizia giusta non molliamo perché è una questione di civiltà».



Orlando (Pd): «In caso di crisi ci sono le elezioni»

Lasciare il governo «impantanato all'infinito» sulla prescrizione «non è un bene per il governo, ma i governi possono cambiare e si può andare a votare». Lo dice il vicesegretario Pd Andrea Orlando, ospite di Sky Tg 24. «Non siamo interessati a questo disegno», risponde all'ipotesi di dar vita a nuove maggioranze in caso di crisi. «Non ho partecipato al vertice di queste ore ma da notizie che ho ci sono elementi che vanno in questa direzione, poi ci sono i passaggi parlamentari». Così il vicesegretario Pd Andrea Orlando risponde alla domanda se stasera il Cdm deciderà sul ddl di riforma penale con dentro il lodo Conte bis.



Forza Italia ripresenterà l'emendamento al decreto intercettazioni. Forza Italia ripresenterà anche in Aula, la prossima settimana, l'emendamento al decreto intercettazioni per cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione , bocciato stamani in commissione. E Italia Viva è pronta a votare di nuovo con l'opposizione, a favore della proposta. È quanto emerge dopo il voto in commissione Giustizia al Senato. Se così fosse, la maggioranza rischierebbe di essere battuta, perché i 17 senatori di Iv fanno la differenza. Ecco perché, spiegano fonti di opposizione, il governo potrebbe decidere di mettere la fiducia sul provvedimento: a quel punto i senatori renziani, a meno di sorprese, dovrebbero votare a favore della fiducia al governo o al più uscire dall'Aula.

