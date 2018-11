Ddl anticorruzione, Di Maio: «La prescrizione resta, troveremo l'accordo con la Lega»

«Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l'andamento delle piogge nei prossimi giorni» perché «l'allerta è ancora in atto», afferma il vice premier parlando del maltempo che ha colpito tutta Italia, ricordando che «come governo abbiamo sbloccato le risorse che servivano per mettere a posto il territorio, non vogliamo più che si muoia di pioggia in Italia. È chiaro che per anni è stato fatto molto poco e male, il territorio è stato abbandonato e ora ci sta presentando il conto». A questo, dice ancora Di Maio, «si aggiunge il tema dei cambiamenti climatici, su questo come Europa dobbiamo essere impegnati per abbassare le emissioni».

ELEZIONI EUROPEE

Le prossime elezioni europee «saranno anti-austerità, tutti i popoli europei chiederanno un cambio di passo. Da parte nostra ce la metteremo tutta per creare un ago della bilancia nel Parlamento europeo con un nuovo gruppo, per far diventare il Movimento 5 stelle con il suo nuovo gruppo ago della bilancia come lo è stato in Italia dopo le elezioni del 4 marzo», ha continuato il leader del M5S, ribadendo l'intenzione di non schierarsi né con il Ppe né con il Pse ma di creare « un nuovo gruppo con una sua identità legata al lavoro, all'innovazione, all'ambiente». A questo progetto il Movimento sta lavorando «con nuove forze politiche emergenti che come noi non si riconoscono più in destra e sinistra e che vogliono fare qualcosa insieme per creare più solidarietà, più welfare, più servizi per il cittadino, una sanità più efficiente in tutta Europa e soprattutto un meccanismo per trovare maggior lavoro con programmi di formazione».



EXPORT AGRUMI ITALIA-CINA

«Oggi in giornata raggiungeremo una intesa importante sugli agrumi italiani, che prima non potevano essere esportati in Cina in aereo ma solo attraverso le navi, un export che non era competitivo. Con il nuovo accordo raggiunto in queste ore i nostri agricoltori potranno esportare agrumi italiani perché abbiamo abbattuto delle barriere non tariffarie che la Cina aveva», ha concluso il ministro dello Sviluppo economico. «Spero prossimamente di poter anche firmare assieme al governo cinese» il nuovo progetto «sulla via della seta, una grande occasione per le nostre imprese che vengono verso questa economia».