Professor D’Alimonte, in che cosa la riforma del premierato della Meloni si differenzia dal progetto renziano a cui lei lavorò?

«L’Italicum di Renzi è il premierato della Meloni senza la riforma della Costituzione. Mi spiego. Con l’Italicum si raggiungevano gli stessi obiettivi della riforma Meloni: cioè dare agli elettori la possibilità di scegliere il premier e assicurare al premier eletto una maggioranza assoluta di seggi. Infatti, grazie al ballottaggio, gli elettori avrebbero avuto davanti una scelta netta tra i due candidati premier più votati al primo turno e il vincente avrebbe avuto il 54 per cento dei seggi grazie al premio di maggioranza. Tutto ciò senza modificare la Costituzione».

Perché la riforma Renzi è fallita?

«Perché gli elettori hanno colto l’occasione del referendum per votare contro Renzi e il suo governo, non contro la riforma».

E della riforma Meloni, che cosa pensa?

«Questa riforma si colloca nel solco di quello che mi piace chiamare il “modello italiano di governo”. È un modello originale che combina elementi del presidenzialismo con altri del parlamentarismo: elezione diretta del capo dell’esecutivo, un sistema proporzionale con premio che garantisce al vincente la maggioranza assoluta di seggi, possibilità per le assemblee legislative di sfiduciare il premier tornando poi a votare. Lo abbiamo introdotto a livello locale con la legge per l’elezione dei sindaci e poi con quella per l’elezione dei presidenti di regione e rispettivi consigli. A livello nazionale invece abbiamo battuto strade diverse. La riforma Meloni chiude il cerchio».

Ma a lei piace oppure no?

«Diciamo che non mi dispiace e certamente non mi spaventa. Mi piacerebbe di più l’elezione diretta senza la riforma della Costituzione, come ho già spiegato. Però, per un giudizio definitivo aspetto di vedere la legge elettorale».

Secondo lei quale sarà?

«In pratica è già scritta».

Già scritta? Non ce ne eravamo accorti.

«Dico così perché, prevedendo in Costituzione una maggioranza assoluta di seggi al premier eletto, il sistema elettorale non può che essere un proporzionale con premio di maggioranza. Per ragioni troppo noiose da spiegare qui non può essere un sistema con i collegi uninominali. L’unica vera incertezza riguarda il tipo di ballottaggio. Un ballottaggio ci deve essere perché sulla base della sentenza della Consulta del 2014, sulla legge Berlusconi-Calderoli, un sistema elettorale che garantisce una maggioranza assoluta di seggi sarebbe incostituzionale se non prevedesse una soglia minima di voti per ottenere il premio. Quindi è necessario prevedere un ballottaggio se nessuno arriva a questa soglia».

E quale potrebbe essere questa soglia?

«La Consulta non ha fissato una soglia, ma è opinione diffusa che non possa essere inferiore al 40 per cento. La cosa giusta è che sia al 50 per cento, ma temo che la Meloni, su suggerimento di Calderoli, la voglia più bassa in modo da cercare di evitare il ballottaggio. Per me invece è essenziale che sia al 50 per cento perché in questo modo il premier vincente sarebbe effettivamente il candidato più preferito dalla maggioranza degli elettori. Grazie alle seconde preferenze che si possono esprimere al ballottaggio. E questo gli darebbe una legittimazione che con una soglia inferiore non avrebbe».

Non riusciamo bene a capire perché il centrodestra proprio non vuole il ballottaggio. Ce lo può spiegare, possibilmente senza troppi tecnicismi?

«Sarò semplicissimo. Primo, perché teme l’astensionismo dei suoi elettori al secondo turno. Questa è una convinzione errata sul piano empirico ma radicata. Secondo, il centrodestra può contare su una percentuale di voti intorno al 42-44 per cento. Con questa percentuale potrebbe vincere al primo turno contro un centrosinistra che fa fatica ad aggregarsi al primo turno. Al secondo turno invece per i partiti di centrosinistra, e soprattutto per i loro elettori, sarebbe più facile convergere su un candidato comune. E allora perché dare questo vantaggio agli avversari? Purtroppo da Berlusconi in poi, mi riferisco alla riforma del 2005, le riforme elettorali si fanno per ragioni di parte. È una brutta storia che continua».

La Schlein è contraria al premierato e a sinistra quasi si arriva ad equipararlo al fascismo. Ma non è un’esagerazione?

«Lo è. Nel Pd ci sono posizioni diverse ma la maggioranza si è attestata su una posizione negativa perché non vuole l’elezione diretta del premier. Questo è il nodo. Questo elemento della riforma però non è negoziabile. La Meloni lo ha detto chiaramente. Da parte mia ritengo che sarebbe meglio una elezione “diretta” con le virgolette, cioè senza la riforma della Costituzione, utilizzando solo la legge elettorale. Ma questa è una strada che il Pd non ha voluto battere per cercare un compromesso. A questo punto se io fossi nei panni della Schlein cercherei di negoziare sulla soglia al 50 per cento, ma non sarà così».

Perché questa chiusura netta e nessuna voglia di dialogare?

«Secondo me, Schlein vuole puntare tutto sul referendum confermativo sperando che la riforma venga bocciata dagli elettori in modo da indebolire il governo e aprire nuovi scenari. Se adesso puntasse a un compromesso, questa carta verrebbe meno».

Ma anche secondo lei la riforma è pericolosa?

«No. Nella sua prima versione era molto pasticciata. Adesso lo è meno, ma restano diversi punti da chiarire. Il più importante, ma non il solo, è la questione del ballottaggio di cui abbiamo già detto».

