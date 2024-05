Lunedì 27 Maggio 2024, 00:28

Quando Giorgia Meloni ha detto l’altro giorno, a Trento, «o la va o la spacca» (a proposito del premierato) in molti superficialmente hanno inteso queste parole in questo senso: se perderà il referendum costituzionale, si dimetterà e se ne tornerà a casa, per stare al fianco della figliola Ginevra. C’è chi ha capito subito che non era affatto questo il senso delle sue parole, e voleva semplicemente dire che non teme il verdetto popolare, che se la giocherà tutta e poi andrà come andrà ma lei (come non smette di ripetere a tutti) non mollerà. Ieri Meloni ha sentito il bisogno di chiarire perché evidentemente non si è sentita capita nel discorso di Trento. «Non mi fa paura l'idea del referendum e non lo considererò mai, come ho già detto mille volte, un referendum su di me. Questo non è un referendum sul presente dell'Italia, è un referendum sul futuro dell'Italia». È ospite di Monica Maggioni, e le dice ancora: «Se la riforma al referendum non passa, vorrà dire che gli italiani non l'avranno condivisa. Ma da questo a dire “se perdo il referendum mi dimetto” ce ne passa. No, guardate, non ci stiamo capendo. Io arrivo alla fine dei miei cinque anni ed è lì che chiederò agli italiani di essere giudicata, quando avrò finito il mio lavoro».

Lo spartito

Siccome ormai lo spartito è sempre lo stesso - altro che faccia a faccia in tivvù, c’è un duello indiretto ogni giorno tra le due leader tra ospitate e palchi e il botta e riposta senza tregua continuerà fino al giorno del voto delle Europee - alle parole meloniane replica subito la rivale del Pd. «Il premierato e l'Autonomia differenziata - dice Schlein - rappresentano un baratto molto cinico all'interno della maggioranza di centrodestra». E ancora, alludendo addirittura al fascismo: «Il modello del capo questo Paese lo ha già provato e non è andata bene». Ma Meloni, sempre su RaiTre, ironizza: «Non capisco tutta questa opposizione della sinistra al fatto che possa governare chi è eletto direttamente dai cittadini, a meno che non a sinistra pensino di non vincere mai più le elezioni. Per loro, una cosa è costituzionale se è di sinistra e la democrazia va bene finché vince la sinistra. Ma questa non è la mia idea».

Mentre Renzi le dà un consiglio «da esperto («Se perde il referendum vada a casa, come ho fatto io»), Giorgia si sofferma anche sul caso Toti: «Per il futuro mi piacerebbe, non per Giovanni Toti ma per qualsiasi italiano, che tra quando c’è una richiesta di misure cautelari e quando quella richiesta viene eseguita non passassero mesi, perché se c’è il rischio di reiterazione di un reato allora bisogna fermare il rischio, non aspettare mesi e poi farlo in campagna elettorale». Il presidente della Liguria non vuole dimettersi, e Meloni: «Io penso che solamente Toti oggi sia nella posizione di dare una risposta alla domanda se dimettersi oppure no. Lo può dire solo lui perché solo lui conosce la verità e siccome io l'ho conosciuto per essere una persona che ha avuto a cuore la sua regione e i suoi cittadini penso che sia nella posizione di valutare cosa sia meglio per i cittadini della regione. Io, finché non ho tutti gli elementi, non posso dare una risposta seria a questa domanda».

Sull’Europa: «Se sono disponibile a alleanze con l'estrema destra in Europa? Io non do patenti di presentabilità, sarà perché a me sono state date per una vita, queste cose le decidono i cittadini. Il mio obiettivo è una maggioranza di centrodestra ed è quello di mandare la sinistra all'opposizione anche in Europa». Dalla Toscana, contrattacca Schlein: «Meloni in Europa è unita alla destra peggiore. Ci ha attaccato da Madrid, circondata da nostalgici della dittatura di Franco. Noi siamo orgogliosi di un'identità antifascista. Vorrei che lei potesse dire la stessa cosa».

Lo spot

E insomma, il corpo a corpo. Elly vede fascisti nell’orizzonte meloniano. Giorgia vede radical chic tra i suoi avversari. E in uno spot elettorale, andato in onda a La 7, dice: «Spero di trovarvi rincuorati per lo scampato pericolo della deriva autoritaria, del collasso dell'economia, dell'isolamento dell'Italia a livello internazionale. Perché mentre molti discutevano di questi fantasmi, noi lavoravamo senza sosta, per migliorare le condizioni dell'Italia». Poi: «E così, oggi, pure in una situazione difficile, l'Italia è finalmente tornata a crescere più della media europea. È cresciuto l'export, è sceso lo spread e la borsa italiana nel 2023 è stata la migliore in Europa. Ma soprattutto abbiamo toccato il tasso di occupazione più alto di sempre, aumentano i contratti stabili, aumenta l'occupazione femminile. Diminuisce il rischio della povertà e dopo 3 anni i salari sono tornati a crescere più dell'inflazione. Ovviamente non ci accontentiamo perché c'è ancora moltissimo lavoro da fare ma intanto voi potete dire se questi risultati sono apprezzabili». Apprezzabili? «Meloni sta distruggendo l’Italia!», è il grido di Schlein nel suo never ending tour.