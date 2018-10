© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova sicissione a sinistra. Da oggi Potere al Popolo ha uno Statuto. Gli aderenti al movimento politico nato dall'esperienza del centro sociale Ex Opg - Je sò pazzo di Napoli hanno potuto votare, da sabato alle 11.30 fino alle 22 di ieri sera, tra due proposte di statuto attraverso una piattaforma online: 4.041 persone hanno preso parte alla consultazione, «pari al 55,5% degli utenti attivi», fanno sapere da Potere al Popolo: «Un risultato straordinario, la prima volta che uno Statuto di un'organizzazione politica e sociale viene scelto direttamente dal basso, attraverso le assemblee in presenza e il voto informatico, che ha registrato percentuali di adesione persino superiori a quelle di organizzazioni ben più visibili e collaudate».Netta la vittoria della prima proposta, lo Statuto «Indietro non si torna», che ha ottenuto 3.332 preferenze pari all'82% dei voti, contro le 358 dello Statuto 2, pari all'8%. Risultati però frutto anche della rottura con la componente di Rifondazione Comunista che si è consumata nei giorni precedenti alla votazione: il segretario di Rc, Maurizio Acerbo, aveva annunciato il ritiro della proposta di Statuto e la non partecipazione al voto contestando la «mancanza di requisiti minimi di agibilità democratica».Ciò nonostante, lo Statuto 2 è stato comunque messo ai voti ottenendo appena l'8% delle preferenze. Gli attivisti di Potere al Popolo esultano per «l'inizio di un percorso che ci porterà nel giro di poche settimane ad eleggere un nuovo Coordinamento nazionale, i due nuovi portavoce e tutti gli organi dirigenti» ma aggiungono: «Non possiamo negare le difficoltà di questa votazione, che avremmo voluto ben diversa. Il ritiro a pochissime ore dal voto dei proponenti dello Statuto 2, ritiro di cui abbiamo appreso dai social e da giornali che purtroppo mai si erano interessati a noi quando abbiamo messo in piedi iniziative sociali, ha creato un'enorme confusione». Potere al Popolo guarda ora avanti: «Dobbiamo partire con campagne politiche a livello nazionale e con la mobilitazione dell'autunno. La situazione del Paese è infatti a un livello di gravità tale che tutte le nostre energie devono essere finalizzate all'analisi, all'azione, al coinvolgimento di nuove persone, alla difesa degli sfruttati». Il prossimo appuntamento è a Roma, sabato 20 e domenica 21 ottobre: «Inizieremo sabato mattina con tavoli di lavoro al Centro sociale Intiada e continueremo alle 14 con il corteo contro il Governo Salvini-Di Maio e per un programma di nazionalizzazioni e di rilancio del servizio pubblico. Chiuderemo infine con la nostra assemblea nazionale al Teatro Italia domenica 21 dalle 10 alle 15».