Pos, Freni: «Un commerciante che dichiara espressamente di non utilizzarlo sta violando la legge»

Si può rifiutare un pagamento con il bancomat? No. Ecco cosa dice, e ribadisce, il sottosegretario all'Economia Federico Freni.

«Un commerciante che oggi dichiara espressamente di non utilizzare il Pos sta violando la legge, perché la legge impone l'obbligo di utilizzo di accettazione del Pos. Poi se il cliente non lo vuole usare è libero di non usarlo. Qual è il discrimine? Il discrimine è che nel momento in cui il commerciante dice io non sto utilizzando il Pos e quindi sto incassando tutto per contanti, o sto incassando tutto senza moneta elettronica, l'Agenzia non ha il delta di quelle transazioni e quindi ovviamente dovranno fare "scopa" i dati che entrano in dichiarazione dei redditi finale e quelli di tendenziale mercato, a meno di situazione di crisi». Freni lo ha detto a 24 Mattino su Radio 24.

«Invece con la moneta elettronica l'accertamento - sottolinea - è più diretto perché io so esattamente al minuto-secondo quanto sta incassando e quanto dovrà pagare di IVA o di altre fiscalità dirette e indirette. Quindi il POS è uno strumento di tracciamento che già esiste a finalità fiscali. Si tratta di registrare cose esistenti, nulla più, nulla meno».

Moneta elettronica contro evasione

«Quando contrattammo gli impegni con l'Europa, c'era il Governo Draghi, per il capitolo del Pnrr relativo alla lotta all'evasione fiscale, tra i capitoli contrattati, c'era anche l'utilizzo della moneta elettronica e delle rilevazioni indirette della moneta elettronica a fini antielusivi ed antievasivi. E quello che c'è scritto nel Def non è nulla meno che la traduzione di quegli impegni presi con l'Europa in assolvimento di un capitolo del Pnrr che è quello antievasione», ha spiegato Freni.

«Il Def - ha precisato - è un documento programmatico e quindi non ha disposizioni specifiche o puntuali, indica dalle linee programmatiche dell'indirizzo economico del Governo. In questo indirizzo programmatico certamente c'è la valorizzazione della moneta elettronica e la valorizzazione della moneta elettronica deve essere vista sotto tutti i punti di vista».

