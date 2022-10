Ponte sullo Stretto, Salvini riunisce i governatori di Calabria e Sicilia: primo vertice del ministro

Primo vertice per Matteo Salvini da Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Il leader della Lega riunirà martedì 8 novembre i governatori di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. L'appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, fanno sapere fonti vicine a Salvini, sarà l'occasione per discutere soprattutto di Ponte sullo Stretto.

Si tratta, com'è noto, ricordano ancora, di un ambizioso obiettivo del centrodestra e Salvini intenderebbe realizzarlo, «in piena coerenza con quel programma elettorale premiato da milioni di elettori e che rappresenta la stella polare del Vicepremier e Ministro, in totale condivisione con i partner di governo». Sul tavolo anche l'esame di oltre 100 opere pubbliche commissariate in tutta Italia, con l'obiettivo di accelerare i lavori e dare il via anche a nuovi progetti.