Da M5S il nuovo tormentone politico per evitare di rispondere: «Questa domanda non ha importanza»

Ultimo aggiornamento: 11:12

È il nuovo tormentone dei politici che non sanno che cosa dire. È destinato a diventare virale nella comunicazione vuota che domina il dibattito pubblico. Il parto dell’espressione si deve alla senatrice grillina Patty L’Abbate. E la formula è la seguente: "Questa domanda non ha importanza".A proposito di una domanda da talk show sui problemi dell’Ilva, le contraddizioni M5S in materia e la serissima questione dello scudo penale abolito dai grillini. E così, abbiamo la nuova Laura Castelli. Perché si deve all’attuale vice ministra del ministero dell’economia e del tesoro l’espressione cult e divagante che finora ha svettato su tutte. La celebre: "Questo lo dice lei", con cui la Castelli cercò di zittire l’ex ministro Padoan.Ora c’è l’invenzione L’Abbate e aspettiamoci in tivvù un diluvio di dighe dialettiche da parte dei politici i competenti e a corto di risposte: "Questa domanda non ha importanza".