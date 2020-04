«Cecchino spara, c'è uno che canta Bella Ciao», bufera per il post del consigliere leghista

«C'è uno che canta Bella Ciao sul balcone, spara». Una frase choc accompagna l'immagine di un cecchino militare (in realtà presa in prestito da un noto film americano). E' il post condivisio dal consigliere leghista Emilio Iacopi del Comune di Sarzana in occasione della ricorrenza della Liberazione, che ha scatenato una bufesa sui canali social (il post è stato poi rimosso). L'immagine è quella di un cecchino che punta l'arma a qualcuno che canta Bella Ciao sul balcone. «Edificio giallo, terzo piano,secondo balcone da sinistra. C'è uno che canta Bella Ciao». E' comparsa nella pagina Facebook del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Sarzana, Emilio Iacopi. Il leghista, brigadiere dei carabinieri, è già noto per aver dato, sempre sui social, del «traditore della Patria» al presidente Sergio Mattarella.

Sua anche la proposta di trasformare una zona di Sarzana (La Spezia) in quartiere a luci rosse per risollevare il commercio locale. Un coro di proteste indignate da parte di esponenti di centro sinistra si è sollevato dopo l'ultima uscita social di Iacopi, sottolineando l'istigazione alla violenza e chiedendo le dimissioni del consigliere, tra l'altro in una città che ha una storia antifascista. Dura la reazione della sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli: «E' imbarazzante persino dover stigmatizzare Iacopi che pubblica un 'memè decisamente riprovevole, a cui consiglio di passare meno tempo su Facebook a pubblicare sciocchezze e più a lavorare nell'interesse di Sarzana».

Ultimo aggiornamento: 12:42

