Scontri a Pisa, Mattarella sente Piantedosi: «Le forze dell'ordine siano autorevoli, senza manganelli»

Scontri a Pisa. «Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento». Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. Le forze dell'ordine, siano autorevoli "non con i manganelli".

Scontri a Pisa, cosa succede

Lo stesso ministro dell'Interno Piantedosi incontrerà lunedì i leader di Cgil, Cisl e Uil dopo le polemiche sugli scontri tra polizia e manifestanti avvenuti avvenuti a Pisa e Firenze durante i cortei degli studenti per la fine dei bombardamenti a Gaza.