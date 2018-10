Piotta riadatta la sua canzone più famosa: «Salvini il SuperCafone eccolo qua». Il vice premier divertito: «Orecchiabile»

"Il Supercafone eccolo qua".

Chi? Salvini, come sempre!😁

Orecchiabile! pic.twitter.com/1kWZSvIu0Z — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 8 ottobre 2018

Stavolta Matteo Salvini è stato abile. Non come quando - cioè sempre - attacca Roberto Saviano, facendo pubblicità a uno scrittore che ne ha tanto bisogno perché in crisi creativa ormai da tanto tempo. Il leader leghista ha ascoltato il rifacimento della famosa canzone di Piotta, ovvero Tom Tom Zanello, e non si è indispettito. Quasi si è divertito, in fondo gli è piaciuto questo motivo, anche se è contro di lui. E lo ha ritwittato.Canta Piotta: «Dar Viminale sta sempre a twittà / gira l'Italia de qua e de là / la felpa col nome de ogni città / il SuperCafone eccolo qua». E Salvini, ritwittando questo hit, scrive: «Supercafone chi? Il solito, Salvini. Orecchiabile!!!». Non si esclude di vedere Matteo cantare il motivato del Piotta in qualche sagra leghista, perché tutto fa spettacolo.