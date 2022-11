Tragedia Ischia, Pichetto Fratin: «Sindaco in galera». Bufera sul ministro. Salvini: «Io i primi cittadini li voglio proteggere»

«Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare perché i sindaci non devono lasciare costruire». Le parole del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, irrompono come una bomba nelle polemiche sull'abusivismo edilizio alla luce della tragedia di Casamicciola. Dai sindaci, proprio quelli tirati in ballo dalle sue dichiarazioni, arrivano commenti a raffica di disapprovazione. E duro è il giudizio del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, anche se non cita mai il collega di governo. «Qualcuno vorrebbe arrestare i sindaci io invece li voglio proteggere e liberare».

Ai ministri loquaci @GiorgiaMeloni dovrebbe recapitare il motto di Andreotti: ‘ il governo non ha portavoce ma portasilenzi’. — Gianfranco Rotondi (@grotondi) November 28, 2022

La polemica

Un altro esponente dell'esecutivo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci, immagina che le parole siano state fraintese perchè «viviamo ogni giorno sul filo del rasoio. Bisogna garantire accanto al sindaco una costante presenza dello Stato perché spesso dietro l'abusivismo edilizio ci sono le organizzazioni criminali». E comunque, sottolinea, «noi non possiamo e non dobbiamo lasciare soli i primi cittadini in questa situazione». Un altro rappresentante del governo Meloni, Raffaele Fitto, alla guida del dicastero per gli Affari Regionali, si limita a rispondere di non aver «sentito» le dichiarazioni di Pichetto «perchè ero a un convegno».

La situazione

Casamicciola è guidata da un commissario straordinario, il prefetto Simonetta Calcaterra. Sull'isola d'Ischia, scossa dai lutti e dal disastro provocato dalla frana, la polemica ha suscitato forte sconcerto tra gli amministratori dei comuni interessati. Il primo cittadino di Lacco Ameno, Giacomo Pascale replica a brutto muso che «se il ministro Gilberto Pichetto Fratin si riferisce a quanto accaduto a Casamicciola credo che non sappia di cosa stiamo parlando. Se il discorso è in generale faccia una legge che prevede l'arresto dei sindaci. Se pensa che così risolve il problema proceda subito». Pascale è incredulo per l'affermazione del responsabile dell'Ambiente soprattutto perché «da Meloni a Sangiuliano, a Crosetto ci sono stati tutti vicini. Non capisco nel momento in cui governo nazionale e quello regionale ci stanno mostrando massima vicinanza. Sono basito».

La reazione dei sindaci

Non usa mezzi termini il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, perché, sottolinea, «il commento del ministro Pichetto Fratin sulla tragedia di Ischia, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell'argomento. Siamo sicuri che non rappresenti la linea del governo sul tema annoso e drammatico del dissesto idrogeologico del nostro territorio, delle sue responsabilità, e di chi e come ci si possa mettere riparo». Secondo lui il ministro dovrebbe «chiedere scusa».

E mentre l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, bolla le parole del ministro come »farneticanti«, il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, dice che »questo Governo e il ministro Pichetto Fratin in particolare sono bravissimi a scaricare ipocritamente la responsabilità sugli altri. Stamattina, parlando del disastro di Ischia, il ministro ha affermato che, secondo lui, basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare. Gli vogliamo ricordare che fa parte di un partito che ha legalizzato il cemento abusivo con ben due condoni edilizi targati Berlusconi e che Forza Italia ha costruito il suo consenso elettorale proprio sui condoni. Come se non bastasse, la maggioranza, in Campania, ha fatto campagna elettorale promettendo un nuovo condono edilizio«. Matteo Ricci, coordinatore dei sindaci del Pd, parla di »parole gravissime« mentre Francesco Boccia, senatore PD e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, si rivolge a Pichetto invitandolo a chiedere scusa ai primi cittadini.